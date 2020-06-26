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رياضة

شوقي غريب يناقش برنامج المنتخب الأولمبي مع اللجنة الخماسية الأحد

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:33 م
شوقي غريب
شوقي غريب
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يسري غازي
حددت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الرابعة عصر الأحد المقبل موعدا للاجتماع مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي لمناقشة برنامج الفريق استعدادا لأولمبياد طوكيو والذي حدد الفيفا موعد انطلاقه يوم 21 يوليو 2021.

ومن المقرر أن يستعرض المدير الفني خلال الاجتماع تصوراته لبرنامج الفريق في ضوء المقترحات الجديدة للاتحاد الدولي بشأن المواعيد الجديدة للأجندات الدولية والتي تم ضغطها لتعويض المباريات التي تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا.


كان شوقي غريب عكف خلال الأيام الماضية علي وضع التصور الذي يتلائم مع المسابقات المحلية وكذلك ارتباطات المنتخب الوطني الأول بهدف توفير أفضل إعداد للمنتخب الأولمبي مما يجعله قادرا علي تقديم صورة مشرفة تليق بكرة القدم المصرية في الدورة الأولمبية بطوكيو 
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية والمشرف علي المنتخب الأولمبي.

يذكر أن شوقي غريب تقدم ببرنامج الفريق من قبل اللجنة الخماسية واللجنة الأولمبية خلال فترة توقف النشاط كتصور أولي لاستعدادات المنتخب الأولمبي لطوكيو.
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