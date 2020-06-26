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رياضة

لأول مرة منذ كورونا .. إقامة نهائي كأس فرنسا بحضور جماهيري.. وتحديد موعد انطلاق الموسم الجديد

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:08 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
كشف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن موعد إقامة نهائي بطولة كأس الرابطة "ليج آن" لكرة القدم موسم 2019-2020.

يذكر أن الدوري الفرنسي قد تم إنهائه بقرار من حكومة البلاد، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".

وأعلن نويل لوجريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عن إقامة مباراة نهائي كأس الرابطة بين فريقي باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون، يوم الجمعة الموافق 31 يوليو في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد دو فرانس، بحضور جماهيري مكون من 5000 فرد، وذلك للمرة الأولى في البلاد وفي المنافسات الأوروبية الكبرى منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان مقررًا أن تقام المباراة النهائية في كأس الرابطة الفرنسية يوم 4 إبريل الماضي، لكن أزمة فيروس كورونا حالت دون ذلك الأمر.

وتم تحديد يوم 24 يوليو القادم أيضًا موعدًا للمباراة النهائية لبطولة كأس فرنسا بين باريس سان جيرمان وسانت إيتيان، بحضور جماهيري كذلك.

وأعلن لوجريت يوم 22 أغسطس المقبل، موعدًا رسميًا لانطلاق منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم 2020-2021.
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