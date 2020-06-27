بدء امتحانات المواد العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية.. اليوم

يؤدي اليوم السبت الموافق 27 يونيو 2020 ، أكثر من 650 ألف طالب/طالبة بالدبلومات الفنية امتحانات المواد العملية والمعملية، والتي تبلغ 431 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 1377 لجنة موزعة علي جميع المديريات التعليمية.

وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية التي تبدأ اليوم السبت الموافق 27/6/2020 ، ستنعقد في أيام الأسبوع الخالية من امتحانات الثانوية العامة.





وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة كانت حريصة كل الحرص على عقد هذه الامتحانات العملية في ايام لا يوجد بها امتحانات ثانوية العامة ، لتفادي تجمع طلاب الدبلومات الفنية مع طلاب الثانوية العامة في نفس الأيام حرصًا على عدم إحداث أي تجمعات أو تكدس ، وحفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضح الدكتور محمد مجاهد ، أنه قد اطمأن على إجراء تعقيم اللجان والمعامل قبل الامتحان، واستعدادات ارتداء أدوات الوقاية الشخصية (قناع الوجه، الكمامة، قفاز اليد)، و أدوات التعقيم التى سيتم توزيعها على الطلاب، مشددا على ضرورة إجراء فحص لدرجة حرارة الطلاب والحرص على التباعد الاجتماعي.



