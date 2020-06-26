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محافظات

حملة نظافة شاملة .. أوقاف كفر الشيخ تنهي استعداداتها قبل فتح المساجد بساعات.. صور

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:45 م
أوقاف كفر الشيخ
أوقاف كفر الشيخ تنهي استعداداتها قبل فتح المساجد بساعات
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محمود زيدان
أنهت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم، استعداداتها المكثفة لتعقيم المساجد، قبل ساعات من إعادة افتتاحها؛ لتأدية الصلوات الخمس بها، وذلك عقب اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونفذت مديرية أوقاف كفر الشيخ، اليوم، حملة تطهير وتعقيم تشمل جميع المساجد في 16 إدارة فرعية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

ومن جانبه، قال الشيخ، سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف، إن جميع الإدارات نفذت حملة نظافة شاملة للمساجد من الداخل والخارج بالتعقيم والتطهير استعدادًا لفتحها فجر اليوم، السبت، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، وأهمها لبس الكمامة وإحضار كل مصلٍ السجادة الخاصة به والتباعد في الصفوف.

وناشد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، رواد مساجد المحافظة على اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا على أنفسهم والآخرين، مؤكدًا أنه في حال عدم الالتزام بالإجراءات سوف يتم غلق المسجد فورًا.

وأشاد الفقى، بالجهود النبيلة لرجال الخير والبر وأبناء المحافظة وذلك لقيامهم بتزويد المساجد بالمواد المطهرة والمعقمة، والمشاركة في حملات تنظيف وتعقيم المساجد.

حملة نظافة شاملة .. أوقاف كفر الشيخ تنهي استعداداتها قبل فتح المساجد بساعات.. صور
حملة نظافة شاملة .. أوقاف كفر الشيخ تنهي استعداداتها قبل فتح المساجد بساعات.. صور
حملة نظافة شاملة .. أوقاف كفر الشيخ تنهي استعداداتها قبل فتح المساجد بساعات.. صور
حملة نظافة شاملة .. أوقاف كفر الشيخ تنهي استعداداتها قبل فتح المساجد بساعات.. صور
حملة نظافة شاملة .. أوقاف كفر الشيخ تنهي استعداداتها قبل فتح المساجد بساعات.. صور
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