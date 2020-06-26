حملة نظافة شاملة .. أوقاف كفر الشيخ تنهي استعداداتها قبل فتح المساجد بساعات.. صور

ونفذت مديرية أوقاف كفر الشيخ، اليوم، حملة تطهير وتعقيم تشمل جميع المساجد في 16 إدارة فرعية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف.





ومن جانبه، قال الشيخ، سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف، إن جميع الإدارات نفذت حملة نظافة شاملة للمساجد من الداخل والخارج بالتعقيم والتطهير استعدادًا لفتحها فجر اليوم، السبت، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، وأهمها لبس الكمامة وإحضار كل مصلٍ السجادة الخاصة به والتباعد في الصفوف.





وناشد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، رواد مساجد المحافظة على اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا على أنفسهم والآخرين، مؤكدًا أ نه في حال عدم الالتزام بالإجراءات سوف يتم غلق المسجد فورًا.





وأشاد الفقى، بالجهود النبيلة لرجال الخير والبر وأبناء المحافظة وذلك لقيامهم بتزويد المساجد بالمواد المطهرة والمعقمة، والمشاركة في حملات تنظيف وتعقيم المساجد.