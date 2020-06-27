مواطن يناشد إعادة بطاقة السلع التموينية لاحتياجه لها

أستغاث المواطن أحمد محمد مهنى النجار ، والمقيم فى حى الزهراء بمنطقة عين شمس الشرقية محافظة القاهرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقة السلع التموينية الخاصة به والتى تحمل رقم قومى 26608280102195 .

وقال فى رسالته : عندما ذهبت إلى مكتب التموين الذي اتبعه أخبروني أن السبب وجود أبنائي بمدارس خاصة، وهو غير صحيح فلدى ابن فى كلية آداب جامعة عين شمس والآخر فى ثانوية عامة فى مدرسة حكومى والآخر فى مدرسة خاصة بسيطة السعر .

وناشد القارئ المسئولين النظر فى شكواه لإعادة بطاقة السلع التموينية نظرا لاحتياجه لها، ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى 01223325455

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



