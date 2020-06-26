في الصحراء.. فيفي عبده تشارك جمهورها بأحدث ظهور لها عبر إنستجرام

نشرت النجمة فيفى عبده ، صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وظهرت فيفى عبده في الصورة بإطلالة جذابة بفستان أسود مكشوف في الصحراء.





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يُذكر أن آخر أعمال فيفي عبده هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.





مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.