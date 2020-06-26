يوفنتوس يكتسح ليتشي برباعية ويعزز صدارته للدوري الإيطالي..فيديو





كان يوفنتوس المسيطر على أحداث النصف الأول من المباراة بالكامل، وفي الدقيقة 32 طرد حكم اللقاء، مدافع نادي ليتشي، اللاعب لوتشيني بالبطاقة الحمراء، بعدما عرقل الأوروجوياني بنتاكور أثناء انطلاقه بالكرة نحو مرمى فريقه.

وأضاع بيرنارديسكي أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 43، عندما مرر له رونالدو كرة رائعة على حدود منطقة الجزاء، ليسددها اللاعب بكل قوة، لكنها ارتطمت بالعارضة، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، استطاع الأرجنتيني باولو ديبالا، تسجيل هدف التقدم لنادي يوفنتوس في الدقيقة 53، بتسديدة رائعة من على حدود منطقة جزاء نادي ليتشي، محرزًا هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم.





وفي الدقيقة 61، تحصل نادي يوفنتوس على ركلة جزاء بعد عركلة كريستيانو رونالدو من قبل روسيتيني المدافع البديل لنادي ليتشي، ليتولى المهاجم البرتغالي تسديدها بنجاح في منتصف المرمى، معلنًا عن الهدف الثاني لفريق السيدة العجوز.





وعاد الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم نادي يوفنتوس للمشاركة مع فريقه مرة أخرى بعد أن أشركه ساري مدرب اليوفي كبديل في الدقيقة 77، ليكافئ مدربه ويعلن عن عودته بقوة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 84 بعد تمريرة رائعة بالكعب من زميله كريستيانو رونالدو.





وفي الدقيقة 86، أضاف الهولندي ماتياس دي ليخت الهدف الرابع لنادي السيدة العجوز بعد تمريرة عرضية رائعة من زميله البرازيلي دوجلاس كوستا من الجهة اليمنى، وجهها دي ليخت برأسه في الشباك.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي يوفنتوس للنقطة 66 معززًا صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد نادي ليتشي عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.









اكتسح نادي يوفنتوس، نظيره نادي ليتشي برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.