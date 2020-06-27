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أخبار العالم

تقرير استخباراتي: روسيا قدمت سرا مكافآت لمسلحين أفغان لقتل جنود أمريكيين

السبت 27/يونيو/2020 - 12:05 ص
تقرير: روسيا قدمت
تقرير: روسيا قدمت مكافآت لمسلحين أفغان لقتل أمريكيين
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قسم الخارجي
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن روسيا قدمت سرا مكافآت لمسلحين على علاقة بحركة طالبان في أفغانستان لقتل جنود من الجيش الأمريكي وقوات التحالف الموجودة هناك.

ونقلت الصحيفة عن تقرير استخباراتي ومسؤولين مطلعين قولهم إن أمريكا تأكدت منذ أشهر أن وحدة تابعة للمخابرات العسكرية الروسية، على صلة بمحاولات اغتيال في أوروبا قدمت مكافآت مقابل الهجمات الناجحة العام الماضي.

وأوضحت نيويورك تايمز أن المتطرفين الإسلاميين أو العناصر المسلحة المرتبطة بشكل وثيق بهم قد جمعوا بعض أموال تلك المكافآت.

وذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلع على التقرير الاستخباراتي، مضيفة أن البيت الأبيض لم يصرح بعد باتخاذ أي خطوات ضد روسيا إزاء هذه المكافآت.

وتوضح الصحيفة أن القوات الأمريكية كانت مستهدفة، حيث قتل 20 أمريكيا على الأقل خلال العام الماضي في أفغانستان، لكنه من غير الواضح أي منها مرتبطة بالأمر.
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