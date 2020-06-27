تقرير استخباراتي: روسيا قدمت سرا مكافآت لمسلحين أفغان لقتل جنود أمريكيين

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن روسيا قدمت سرا مكافآت لمسلحين على علاقة بحركة طالبان في أفغانستان لقتل جنود من الجيش الأمريكي وقوات التحالف الموجودة هناك.





ونقلت الصحيفة عن تقرير استخباراتي ومسؤولين مطلعين قولهم إن أمريكا تأكدت منذ أشهر أن وحدة تابعة للمخابرات العسكرية الروسية، على صلة بمحاولات اغتيال في أوروبا قدمت مكافآت مقابل الهجمات الناجحة العام الماضي.





وأوضحت نيويورك تايمز أن المتطرفين الإسلاميين أو العناصر المسلحة المرتبطة بشكل وثيق بهم قد جمعوا بعض أموال تلك المكافآت.





وذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلع على التقرير الاستخباراتي، مضيفة أن البيت الأبيض لم يصرح بعد باتخاذ أي خطوات ضد روسيا إزاء هذه المكافآت.



