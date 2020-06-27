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رياضة

اتحاد الكرة: هناك 13 مصابا بكورونا في الدوري.. حالتهم مستقرة.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 01:49 ص
الدوري المصري
الدوري المصري
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حسن العمدة
أكد الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أن مسحات كورونا أظهرت 13 حالة مصابة بفيروس كورونا في الدوري المصري حتى الان.
 
وقال سلطان خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مصابو كورونا في الدوري حالتهم مستقرة وأعراضهم بسيطة، ونحرص على متابعتهم بشكل مستمر". 

وأكمل: "نواصل إجراء المسحات خلال الأيام الثلاثة المقبلة للأندية، وننتظر تحديد الزمالك والإسماعيلي موعد لإجراء المسحات الخاصة بلاعبيهم". 

وتابع: "لا يوجد مانع من اعتماد نتيجة مسحات للاعبي الدوري مع شركة غير المتفق معها من جانب اتحاد الكرة".
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