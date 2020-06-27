اللجنة الطبية باتحاد الكرة: الفيفا لم يمنح الأندية حرية عدم المشاركة بالتدريبات والمباريات.. فيديو

أكد الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أنه لن تقام مؤتمرات صحفية مباشرة بعد مباريات الدوري.





وقال سلطان خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "سيكون هناك عازلا زجاجيا بين الصحفيين ولاعبي الفريق لمنع الاختلاط".





وأكمل : "الفيفا لم يرسل خطابا يمنح الأندية أو اللاعبين حرية عدم المشاركة في التدريبات أو المباريات". وأتم : "الاتحاد الألماني منح اللاعبين حرية التحفظ على المشاركة في المباريات".



