سكان قرية بحطيط بالشرقية تستغيث بإنشاء وحدة مطافئ ووحدة إسعاف... شاهد





ويقول فى رسالته : نحن سكان قرية بحطيط جميعا التابعة لمركز أبو حماد , نستغيث بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بإنشاء وحدة مطافئ ووحدة إسعاف بالقرية للضرورة القصوى , حيث زاد عدد الحرائق في القرية في الأشهر والأعوام الماضية لتصل إلى ٢ حرائق في الشهر الواحد ولا يستطيع سكان القرية السيطرة عليها إلا بعد عناء وتعب .





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واضاف "نطالب بإنشاء وحدة إسعاف بالقرية حيث لا يوجد أي مستشفى بالقرية فنحتاج سيارة إسعاف لإسعاف المصابين من آثار الحرائق والحالات الحرجة وكبار السن والأطفال ونقلهم لمستشفي أبوحماد المركزي على الفور "





وطالب المحافظ والمسؤلين بسرعة الاستجابة رافه بأهالى القرية .





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ناشد المواطن مصطفي عبدالرحمن علي عبدالعزيز , في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، إنشاء وحدة مطافئ ووحدة إسعاف بالقرية للضرورة القصوي.