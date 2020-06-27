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محافظات

كمامات وسجادة لكل مصلٍ.. أول صلاة فجر في مساجد كفر الشيخ.. شاهد

السبت 27/يونيو/2020 - 05:17 ص
أول صلاة فجر في مساجد
أول صلاة فجر في مساجد كفر الشيخ
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محمود زيدان
فتحت مساجد محافظة كفر الشيخ، اليوم، أبوابها أمام المصلين لأداء صلاة الفجر، وذلك بعد غلقها منذ 3 شهور، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد.

وحرص المصلون، على الالتزام بجميع الإجراءات الصحية والوقائية، بعد أن حضروا إلى المساجد مرتدين الكمامات الواقية، وإحضار سجادة خاصة بكل مصلٍ للسجود عليها، وملتزمين بالتباعد الاجتماعي.

كما حرص عدد كبير من الأئمة في كفر الشيخ على القنوت، والتضرع إلى الله برفع البلاء والوباء عن مصر وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، وأن يرفع وباء الكورونا ويحفظ الجميع من شره.

ومن جانبه، شدد الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، على ضرورة إغلاق المساجد عقب تعقيمها بعد كل صلاة، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية حرصًا على سلامة المصلين.

وأشاد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، برواد المساجد، ورجال الخير والبر، الذين حرصوا على المشاركة في حملات تعقيم المساجد، وتزويدها بالمواد المطهرة والمعقمة.
كمامات وسجادة لكل مصلٍ.. أول صلاة فجر في مساجد كفر الشيخ.. شاهد
كمامات وسجادة لكل مصلٍ.. أول صلاة فجر في مساجد كفر الشيخ.. شاهد
كمامات وسجادة لكل مصلٍ.. أول صلاة فجر في مساجد كفر الشيخ.. شاهد
كمامات وسجادة لكل مصلٍ.. أول صلاة فجر في مساجد كفر الشيخ.. شاهد
كمامات وسجادة لكل مصلٍ.. أول صلاة فجر في مساجد كفر الشيخ.. شاهد
كمامات وسجادة لكل مصلٍ.. أول صلاة فجر في مساجد كفر الشيخ.. شاهد
كمامات وسجادة لكل مصلٍ.. أول صلاة فجر في مساجد كفر الشيخ.. شاهد
كمامات وسجادة لكل مصلٍ.. أول صلاة فجر في مساجد كفر الشيخ.. شاهد
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