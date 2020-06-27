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رياضة

مختار مختار يضع برنامجا غذائيا للاعبي الإنتاج الحربي بسبب الوزن الزائد

السبت 27/يونيو/2020 - 05:14 ص
لاعبي الانتاج الحربي
لاعبي الانتاج الحربي
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محمد رشاد
وضع مختار مختار المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربى برنامج غذائى للاعبين أصحاب الأوزان الزائدة بعد العزل المنزلي من أجل استرداد رشاقتهم فى أقرب فرصة استعدادًا لعودة بطولة الدوري الممتاز.

وانتهى فريق الإنتاج الحربي من إجراء مسحة كورونا الثانية أمس الجمعة على أن يواصل تدريباته بصورة طبيعية اليوم السبت لتنفيذ مراحل فترة الاعداد للمسابقة المحلية .

وينتهي تعاقد الانتاج الحربى مع مختار مختار بنهاية الموسم الجارى وتلقى المدرب عروض بالجملة للرحيل عن النادى إلا أنه رفضها مفضلا الاستمرار مع الانتاج .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.
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