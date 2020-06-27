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منوعات

نشرة السوشيال ميديا.. عمرو السولية يدعم محمد عواد بعد إصابته بـ كورونا...محمد رمضان يشوق جمهوره للعمل القادم

السبت 27/يونيو/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور الآتية:

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج #يوسف _الشريف , بعد تصرياحته المثيرة مع الاعلامى رامى رضوان مساء امس . 

نشر ضاحى خلفان تميم , نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " تغريدات جديدة عن اردوغان وجماعة الاخوان الإرهابية.

بعد غلق استمر لأكثر من 3 اشهر، أعيد فتح المساجد أمام المصلين اليوم فى صلاة الفجر . 
امتلأت المساجد من جديد بالشيوخ والشباب , الفرحة والابتسامة تملئ وجههم بالعودة مرة ثانية , لم تقال صلوا فى بيوتكم بعد اليوم. 

نشر الفنان محمد رمضان  , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة بصحبة الفنان احمد فهمى , من داخل مكتبه. 

نشر عصام الحضرى حارس مرمي المنتخب المصري السابق عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " فيديو جديد . 

بعد أن أعلن محمد عواد , حارس مرمى فريق نادى الزمالك , اصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " . 
انهالت عليه عدد كبير من التعليقات من قبل أصدقائه ومنهم اللاعب عمرو السولية , الذى دعمه قائلا " سلامتك يا حبيبى ربنا يعديها على خير " 

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