نشرة السوشيال ميديا.. عمرو السولية يدعم محمد عواد بعد إصابته بـ كورونا...محمد رمضان يشوق جمهوره للعمل القادم

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور الآتية:





دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج #يوسف _الشريف , بعد تصرياحته المثيرة مع الاعلامى رامى رضوان مساء امس .





نشر ضاحى خلفان تميم , نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " تغريدات جديدة عن اردوغان وجماعة الاخوان الإرهابية.





بعد غلق استمر لأكثر من 3 اشهر، أعيد فتح المساجد أمام المصلين اليوم فى صلاة الفجر . امتلأت المساجد من جديد بالشيوخ والشباب , الفرحة والابتسامة تملئ وجههم بالعودة مرة ثانية , لم تقال صلوا فى بيوتكم بعد اليوم.





نشر الفنان محمد رمضان , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة بصحبة الفنان احمد فهمى , من داخل مكتبه.





نشر عصام الحضرى حارس مرمي المنتخب المصري السابق عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " فيديو جديد .





بعد أن أعلن محمد عواد , حارس مرمى فريق نادى الزمالك , اصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " . انهالت عليه عدد كبير من التعليقات من قبل أصدقائه ومنهم اللاعب عمرو السولية , الذى دعمه قائلا " سلامتك يا حبيبى ربنا يعديها على خير "



