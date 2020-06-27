للحد من انتشار كورونا.. رئيس المصرية لنقل الكهرباء تطالب العاملين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

ناشدت المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، جميع العاملين بديوان عام الشركة والمناطق التابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.











وشددت رئيس مجلس الإدارة على جميع العاملين عدم الدخول إلى مواقع العمل دون ارتداء الكمامة، وذالك في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحفاظا على صحة العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وأسرهم منعا لانتشار فيروس "كورونا".











وأكدت "مشالى" أن أي عامل مصاب بارتفاع في درجة الحرارة أو السعال، يتم اتباع جميع التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من الفيروس، والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة.