استعدادا للدوري.. تدريبات بدنية قوية للاعبي الأهلي في مران اليوم

خاضت المجموعة الأولى من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات بدنية قوية صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.
وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة في إطار البرنامج البدني الموضوع لهم منذ استئناف التدريبات صباح الأربعاء الماضي.
وتضم المجموعة الأولى كلا من محمد الشناوي ووليد سليمان وعلي معلول وأيمن أشرف ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمود كهرباـ وأليو ديانج وأليو بادجي وجيرالدو ومصطفى شوبير ومحمد فخري وشادي رضوان.
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد قرر عودة النشاط الرياضي وعودة الأندية إلى التدريبات استعدادا لاستئناف بطولة الدوري فى نهاية شهر يوليو المقبل بعد توقف دام قرابة 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.