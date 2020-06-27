AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استعدادا للدوري.. تدريبات بدنية قوية للاعبي الأهلي في مران اليوم

السبت 27/يونيو/2020 - 11:07 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم
خاضت المجموعة الأولى من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات بدنية قوية صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة في إطار البرنامج البدني الموضوع لهم منذ استئناف التدريبات صباح الأربعاء الماضي.

وتضم المجموعة الأولى كلا من محمد الشناوي ووليد سليمان وعلي معلول وأيمن أشرف ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمود كهرباـ وأليو ديانج وأليو بادجي وجيرالدو ومصطفى شوبير ومحمد فخري وشادي رضوان.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد قرر عودة النشاط الرياضي وعودة الأندية إلى التدريبات استعدادا لاستئناف بطولة الدوري فى نهاية شهر يوليو المقبل بعد توقف دام قرابة 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مران بدني للمجموعة الثانية بـ فريق الأهلي

استعدادًا لاسئناف النشاط الرياضي.. الأهلي يواصل تدريباته باستاد التتش

تدريبات بدنية متنوعة للمجموعة الأولى بمران الأهلي

تدريبات خفيفة بالكرة للمجموعة الأولى في مران الأهلي

كريم نيدفيد يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي بالأهلي

جلسة لعبدالحفيظ مع بادجي عقب نهاية مران المجموعة الأولى بالأهلي

ترشيحاتنا

ليبيا.. بوادر نزاع مسلح بين مليشيات أردوغان والوفاق في مصراتة وطرابلس

رضوى الشربينى: لما تلبس جزمة لايقة على الموتوسيكل.. شاهد

إثيوبيا: اللمسات الأخيرة بشأن اتفاق سد النهضة بعد 3 أسابيع

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27 - 6 - 2020

حكاية شارع.. من هو إبراهيم اللقانى المسمى باسمه واحد من أشهر شوارع القاهرة

رئيس الوزراء الإثيوبي: اتفقنا على إرجاء عملية ملء السد لمدة أسبوعين

AdvertisementS

كفاية كدب واصطناع بطولات زائفة.. شوبير يهاجم أبو ريدة بسبب دعم الفيفا

متجاهلين إجراءات الوقاية من كورونا.. جماهير ليفربول تحتشد للاحتفال بالدوري الإنجليزي من جديد

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم أبو ريدة.. محمد صلاح عقب التتويج بالدوري الإنجليزي: أتمنى لقب الهداف.. وإكرامي: طاهر محمد لا يستحق 40 مليون جنيه

الأسابيع والملاعب.. اتحاد الكرة يعلن جدول الدورى بعد أيام

نجل الكابتن طارق يحيى يهنئ شقيقه بمناسبة عقد قرانه.. شاهد

إكرامي: طاهر محمد لا يستحق 40 مليون جنيه.. وطلبت إعارة شوبير.. فيديو

دورة مجمعة.. كاف يبحث مصير مباريات الأهلي والزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا خلال أيام

مواعيد مباريات اليوم السبت 27 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لـ صدى البلد: الدوري راجع.. خطاب الفيفا خاص بالمنتخبات وليس له علاقة بالدوري.. ونجهز وديات للمنتخب الأولمبي

عضو اللجنة الخماسية عن خطاب حق التمرد: خاص بالمنتخبات وليس له علاقة بعودة الدوري

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

طارق يحيى: 27 حالة كورونا في أحد أندية الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوك جديد.. منة فضالى تفاجئ متابعيها على إنستجرام.. شاهد

قبل الذهاب للمطاعم والكافيهات.. 9 نصائح لا بد من اتباعها فورا

أيهما أجمل؟ نداء شرارة تستعرض أناقتها بهذه الفساتين.. شاهد