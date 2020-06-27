بعد مرور 43 عاما على تأسيس جيبوتى.. كيف ناضل الشعب ضد الاحتلال الفرنسي

السابع والعشرين فى يونيو من كل عام، يحتفل شعوبها بموعد النصر والحصول على الاستقلال وطرد المستعمر من وطنه هى جيبوتى والتى يتزامن اليوم مرور 43 عاما على الاستقلال حيث يحتفل الجيبوتيين باليوم الوطنى لبلادهم وذكرى خروج الاحتلال الفرنسي منه.

جيبوتى كأى بلد أفريقي عانت من ويلات الاستعمار حيث تم وضع جيبوتى تحت الحماية الفرنسية ، بعد التوقيع في 2 مارس 1862 في باريس على معاهدة تحالف، ومنذ ذلك التاريخ ، أصبحت جيبوتى مستعمرة فرنسية تحت أسماء أرض الصومال الفرنسي والعفر والعيسي.

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ولكن الشعب الجيبوتى لم يرضخ وزاد وعيه وطالب الفرنسيين بضرورة قيام مجلس تشريعي فى البلاد يكون أعضائه قسمة مابين الشعب والنصف الأخر للمستطونيم وبالفعل تمت الانتخابات فى 1950 وأصبح المجلس تكوين قاعدة شعبية من أجل التحرر، وفى 1956 أصدر الفرنسيون قانون يمنح جميع المستعمرات الفرنسية حق تأليف حكومات محلية.

في عام 1958 ، أصبحت جيبوتي منطقة فرنسية ما وراء البحار، وبعد ضغط كبير من الشعب الجيبوتى استطاع إجبار الاحتلال الفرنسي على إجراء استفتاء لاستقلال الإقليم من فرنسا، وعليه أدت نتائج التصويت، إلى الاستقلال في مايو 1977م، وتم تغير إسم البلد من تلعفر والعيسي جيبوتى والتى تأسست في 27 يونيو 1977.