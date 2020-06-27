AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فيرجسون يهنئ أسطورة ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

السبت 27/يونيو/2020 - 12:23 م
فيرجسون وكيني داجليش
فيرجسون وكيني داجليش
Advertisements
محمد السعيد
هنأ الاستكلندي أليكس فيرجسون المدير الفني الأسبق لفريق مانشستر يونايتد، مواطنه كيني دالجيش أسطورة ليفربول، بتتويج الريدز بلقب الدوري  الإنجليزي، بعد غياب 30 عاما.

كان ليفربول، توج بلقب الدوري الإنجليزي، أول أمس، الخميس، بعد خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بنتيجة 2 - 1، ضمن منافسات الجولة الـ31، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال دالجيش في تصريحات صحفية، أن فيرجسون اتصل به هاتفيا لتهنئته بفوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي.

وأضاف:" هذه لفتة جميلة في ظل التنافس والتسابق، لكن فيرجسون كريما بما يكفى ليبعث لنا رسالة تهنئة على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي".

يذكر أن ليفربول، هو أسرع فريق يتوج بلقب الدوري الإنجليزي، حيث حصد اللقب قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الشباب والرياضة يهنئ محمد صلاح بتتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

مليون مبروك للفرعون المصري.. إيهاب الكومي يهنئ محمد صلاح لتتويجه بالدوري الإنجليزي.. فيديو

مبروك لـ ابن مصر.. أحمد موسى يهنئ محمد صلاح لتتويجه بالدوري الإنجليزي

ساديو ماني يحتفل بتتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي على طريقته الخاصة

بصورة لصلاح.. رامي عباس يحتفل بتتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

بصور مع صلاح.. فيرمينو يحتفل بتتويج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

باستثناء فئات معينة.. القابضة للسياحة: عودة جميع العاملين بالشركات التابعة بدءا من أول يوليو

لتخفيف الصداع.. فوائد لا تتوقعها لـ البطيخ

وفاة والد إعلامى سعودي شهير بفيروس كورونا

فساتين وأحذية وعفش منزلي مقابل حفاضات ولبن وزيت.. هكذا أصبح الوضع في لبنان ..صور

عن رفضه ملامسة الممثلات ومحمد صلاح.. تصريحات مثيرة لـ يوسف الشريف في ظهوره الأخير

جنسية وصحية وتجميلية.. تعرف على فوائد الجمبري

AdvertisementS

كفاية كدب واصطناع بطولات زائفة.. شوبير يهاجم أبو ريدة بسبب دعم الفيفا

توفيرها بأقل من سعر السوق.. وزير الرياضة يعلن عن تفاصيل مبادرة دراجتك.. صحتك

متجاهلين إجراءات الوقاية من كورونا.. جماهير ليفربول تحتشد للاحتفال بالدوري الإنجليزي من جديد

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم أبو ريدة.. محمد صلاح عقب التتويج بالدوري الإنجليزي: أتمنى لقب الهداف.. وإكرامي: طاهر محمد لا يستحق 40 مليون جنيه

دون أي زيادة مالية.. الأهلي يتوصل لاتفاق مع فايلر لتجديد تعاقده لمدة موسم

نجل الكابتن طارق يحيى يهنئ شقيقه بمناسبة عقد قرانه.. شاهد

إكرامي: طاهر محمد لا يستحق 40 مليون جنيه.. وطلبت إعارة شوبير.. فيديو

الأسابيع والملاعب.. اتحاد الكرة يعلن جدول الدورى بعد أيام

أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لـ صدى البلد: الدوري راجع.. خطاب الفيفا خاص بالمنتخبات وليس له علاقة بالدوري.. ونجهز وديات للمنتخب الأولمبي

حريق وإصابات وحالة طعن.. الفوضى تجتاح شوارع ليفربول خلال احتفالات البريميرليج.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم السبت 27 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

دورة مجمعة.. كاف يبحث مصير مباريات الأهلي والزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا خلال أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من رانيا يوسف لـ غادة عبد الرازق.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير المثيرة للجدل خلال الأسبوع

بعد ظهورها بوزن زائد.. 15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين عبد العزيز

بلوك جديد.. منة فضالى تفاجئ متابعيها على إنستجرام.. شاهد