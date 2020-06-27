فيرجسون يهنئ أسطورة ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

كان ليفربول، توج بلقب الدوري الإنجليزي، أول أمس، الخميس، بعد خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بنتيجة 2 - 1، ضمن منافسات الجولة الـ31، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





وقال دالجيش في تصريحات صحفية، أن فيرجسون اتصل به هاتفيا لتهنئته بفوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي.





وأضاف:" هذه لفتة جميلة في ظل التنافس والتسابق، لكن فيرجسون كريما بما يكفى ليبعث لنا رسالة تهنئة على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي".





يذكر أن ليفربول، هو أسرع فريق يتوج بلقب الدوري الإنجليزي، حيث حصد اللقب قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة.















