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محافظات

بعد تعافيهم من كورونا.. خروج ٧٧ حالة من مستشفيات العزل بالشرقية

السبت 27/يونيو/2020 - 12:39 م
بعد تعافيهم من كورونا..
بعد تعافيهم من كورونا.. خروج ٧٧ حالة من مستشفيات العزل
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم خروج ٧٧ حالة شفاء جديدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، من مستشفيات العزل بالمحافظة .

وأضاف وكيل الوزارة انه تم خروج  ٢٦ من مستشفي السعديين المركزي، و ١٤ من مستشفي الإبراهيمية المركزي، و١٠ من مستشفي أبو حماد المركزي، و ٥ من مستشفي حميات الزقازيق، و ٥ من مستشفي حميات سنجها بكفر صقر المركزي، و ٤ من مستشفي بلبيس المركزي، و ٤ من مستشفي مشتول السوق المركزي، و ٤ من مسنشفي ديري نجم المركزي، و ٤ من مستشفي عزل فاقوس النموذجي، وحالة من مستشفي الزقازيق العام.
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وأشار "مسعود" الي انه وصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلي ١٧١٦ حالة بالمحافظة حتي الآن منهم ٢٧٤ بمستشفي السعديين، و ٢٤٣ بمستشفي أبو حماد المركزي، و ١٩٧ حالة بعزل الزقازيق، ، و ١١٧ بمستشفي منيا القمح المركزي، ١٢٦ بعزل فاقوس، ١٠٦ بمستشفي بلبيس، و ٨٥ بحميات الزقازيق، و ٧٩ بمستشفي ههيا المركزي، و ٩١ بمستشفي الإبراهيمية المركزي، و ٦٤ بمستشفي الحسينية المركزي، و ٥٥ بمستشفي أولاد صقر المركزي، و ٤٥ بمستشفي حميات سنجها بكفر صقر المركزي، من بينهم سيدة مسنه تبلغ من العمر ٨٠ عام، و ٣٩ بمستشفي مشتول السوق المركزي، و ٤٣ بمستشفي ديرب نجم المركزي، و ٣١ حالات بالصدر، و ٣٠ بمستشفي القرين المركزي، و ٣٠ بمستشفي الصالحية الجديدة المركزي، و ١٧ من مستشفي القنايات المركزي، و ١٧ بمستشفي أبو كبير المركزى،  و ١٦ من مستشفي الزقازيق العام، و ٧ من مستشفي الزوامل المركزي، و ٢ بحميات فاقوس، و ٢ بمستشفي الصوفية المركزي.

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفًا بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد علي إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، علي تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.
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