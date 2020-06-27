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أخبار البلد

عبر 7 رحلات طيران.. 1040 عاملا مصريا من العالقين بالكويت يعودون اليوم إلى أرض الوطن

السبت 27/يونيو/2020 - 12:39 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم السبت، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا، أوضح فيه أن مطار الكويت  يشهد حركة مغادرة  لنحو 17 رحلة طيران تحمل على متنها 2415  راكبا إلى مطارات 4 دول:  مصر، والهند، والنيبال، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 7 رحلات تقل  1040 عاملا من العالقين.


وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 7 سوف تصل إلى مطارات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين  بالكويت اليوم، السبت الموافق 27 يونيو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1040 عاملا، الأولى على الكويتية رقم  1653 قيام من مطار الكويت الساعة 7.05 وعلى متنها 130 عاملا وتصل مطار سوهاج، والثانية على الكويتية رقم 1541 وتغادر الكويت 8.30 وعلى متنها 200 عامل وتصل إلى مطار القاهرة.


والثالثة على الكويتية رحلة رقم 1645 قيام من الكويت 9.05 وعلى متنها 145 عاملا، وصول مطار سوهاج، أما الرحلة الرابعة  العربية - مصر رقم  722  قيام من الكويت 10.00 على متنها  145 عاملا تصل لمطار القاهرة، والرحلة الخامسة  على العربية - مصر  رحلة 218 قيام من الكويت 13.00 وتصل مطار أسيوط،  وعلى متنها 145 عاملا.


أما الرحلة السادسة على طيران "فلاي إيجبت" رحلة رقم 5302 قيام من الكويت 15.15 وتصل مطار أسيوط وعلى متنها 130 عاملا، والرحلة السابعة طيران الجزيرة رقم  1713  قيام من الكويت 17.05 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها  في الخارج.
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