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تعليم

الهدوء يسيطر على امتحانات الدبلومات الفنية العملية.. ولا شكاوى في لجان القاهرة والجيزة اليوم

السبت 27/يونيو/2020 - 12:35 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
تفقد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، امتحانات الدبلومات الفنية العملية حيث زار لجان إدارات الوايلي والسيدة زينب والنزهة والبساتين ودار السلام. 

وقال مدير تعليم القاهرة، إن عدد طلاب التعليم الفني في القاهرة، والذين يؤدون الامتحان اليوم في المواد العملية بلغ 48650 طالبا وطالبة، مشيرا إلى أنهم يمتحنون داخل 189 لجنة على مستوى القاهرة. 


وأرسل مدير تعليم القاهرة لأبنائه الطلبة رسالة طمأنينة، حيث دعا إليهم بأن يحفظهم الله وييسر عليهم، وقال لهم "اطمئنوا، فأنتم مستقبل مصر".

كما تابع مدير تعليم القاهرة باقي لجان الدبلومات الموجودة في القاهرة عبر غرفة العمليات، والتي أكدت عدم تلقي أي شكاوي أو مشكلات حتي الآن.

وفي محافظة الجيزة.. انطلقت الاختبارات العملية لشهادة الدبلومات الفنية بمختلف نوعياتها التجارى، الزراعى، الصناعى، بـ ٦٧ لجنة عملي.

وأكد خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب حتى انتهاء الاختبارات فى الموعد المقرر  فى ٢٠ / ٧/ ٢٠٢٠ وفق تعليمات وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منعا لتجمع الطلاب وتكدسهم فى ظل انتشار فيروس كورونا.
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