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تعليم

ننشر استعدادات جامعة الزقازيق لامتحان 31 ألف طالب في السنوات النهائية

السبت 27/يونيو/2020 - 12:55 م
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور "عثمان شعلان" رئيس جامعة الزقازيق أنه تم اتخاذ كل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المكثفة استعدادًا لبدء أعمال امتحانات السنوات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ بمختلف كليات ومعاهد الجامعة.


وأضاف رئيس الجامعة أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات أعمالها يوم السبت الموافق ٤ يوليو ٢٠٢٠ وتستمر حتى السبت الموافق ١٥ أغسطس ٢٠٢٠ ويؤديها 31 ألفا و٩٨٥ طالبا وطالبة.


وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تنفيذًا لتعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بتهيئة المناخ المناسب لبدء أعمال امتحانات السنوات النهائية بالجامعات مع الإلتزام بإتباع جميع الإجراءات الوقائية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة أثناء فترة الامتحانات، فقد تم التكليف بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم المستمرة للقاعات ومنع التزاحم بالحرم الجامعي وتوفير كل المستلزمات الوقائية والأدوية اللازمة بالإضافة إلى تعزيز الوحدات العلاجية بالكليات بالعدد الكافي من الأطباء وأطقم التمريض مع تشكيل فريق طبي للطوارئ للتدخل السريع عند الحاجة لذلك.


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ناشد "شعلان" الطلاب بضرورة الالتزام باتباع القواعد التي تم الإعلان عنها، وذلك لضمان سلامتهم أثناء فترة الامتحانات، والتي تتضمن ضرورة ارتداء الطلاب للكمامات ومنع تداول الأدوات فيما بينهم، فضلًا عن منع التجمع أو الانتظار داخل الحرم الجامعي قبل أو بعد موعد الامتحان مع الالتزام بعدم التزاحم عند الدخول والخروج من البوابات المحددة لهم.

 

وأكد رئيس الجامعة أن المدن الجامعية ستبدأ في استقبال الطلاب ممن سبق لهم الإقامة بالمدن أثناء فترة الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بصورة مستمرة وتوفير المستلزمات الوقائية اللازمة، لافتًا إلى أنه سيتم تسكين كل طالب في غرفة خاصة منعًا للاختلاط وحرصًا على سلامة الطلاب، فضلًا عن توفير أطقم طبية مقيمة بالمدن الجامعية لمتابعة الحالات التي قد تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


ومن جانبه فقد أكد الدكتور عبدالمنعم نافع المشرف على قطاع التعليم والطلاب أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والآليات التنظيمية استعدادًا لبدء الامتحانات بكليات ومعاهد الجامعة وتشمل كليات (الهندسة، التربية، الآداب، الحقوق، التجارة، الصيدلة، التمريض، العلوم، الزراعة، الطب البيطري، الحاسبات والمعلومات، التربية النوعية، التربية رياضية بنين وبنات، التكنولوجيا والتنمية)، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان إلكترونيًا عن جداول الامتحانات لجميع الكليات متضمنًا كل المعلومات المطلوبة وبوابة الدخول للحرم الجامعي الخاصة بكل كلية بالإضافة إلى خريطة توزيع الطلاب على اللجان ومكان كل لجنة.


وأشار "نافع" إلى أنه تم تجهيز اللجان الامتحانية مع مراعاة التباعد بين الطلاب داخل اللجان بالمسافات الآمنة، ووضع علامات إرشادية واضحة للطلاب لإرشادهم إلى مقار الامتحانات والوصول إليها بكل سهولة، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم اللجان بالمطهرات الموصي بها مع توفير مطهرات الأيدي في (الأماكن العامة، دورات المياه، لجان الامتحان)، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة للتعامل الأمن عند ظهور حالة اشتباه الإصابة بكورونا ونقلها إلى مستشفى الجامعة للفحص وإجراء التحاليل وتلقي العلاج اللازم.

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