نجاح أول عملية ولادة قيصرية لمصابة بـ كورونا بمستشفى قنا العام

نجح الطاقم الطبي بقسم النساء والتوليد، بمستشفى قنا العام، فى إجراء أول عملية ولادة قيصرية لمصابة بفيروس كورونا تبلغ من العمر ٢٠ عاما.

تمكن الفريق الطبى الذى ضم كل من: الدكتور محمد عبدالرحيم الأفيونى، و الدكتور مايكل جوزيف، من قسم النساء، و الدكتور الحسن مبارك محمود، قسم التخدير، والدكتور بهاء حامد الأميرو الدكتور محمد فوزى أبوسحلى من قسم الأطفال، و بقيادة الدكتور محمد الديب مدير المستشفى، من التعامل مع المريضة فى وقت قياسى بعد دخولها بساعات قليلة.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن عملية الولادة تمت بإشراف كامل من قسم النساء و التوليد بالمستشفى، و بمتابعة وتعاون من كافة الأقسام، لضمان سلامة المريضة والطفل.

وأوضح الديب، أن المريضة كانت تعانى من أعراض مريضة متعددة، حيث كانت تعانى من تسمم حمل و نقص فى الصفائح الدموية، وضغط مرتفع، بجانب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، و فور دخولها للمستشفى تم تجهيز غرفة العمليات و إجراء عمليات الولادة.



وأشار الديب، إلى أن المريضة و طفلها يتمتعان بحالة صحية جيدة، و سط متابعة و رعاية من الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى، حتى تتماثل تمامًا للشفاء من فيروس كورونا.

يذكر أن مستشفى قنا العام، صدر قرار بتحويله إلى مستشفى للحجر الصحى يوم 4 يونيو الجارى، لاستقبال الحالات الايجابية من مصابى كورونا والتى يتم تحويلها من المستشفيات المحيطة، بغرض استيعاب العدد المتزايد للمصابين بفيروس كورونا.

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