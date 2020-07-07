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فيديوجراف.. مصابو كورونا أكثر عرضة للسكتة الدماغية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:02 م
كورونا فيروس
كورونا فيروس
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آلاء حسن
مع انتشار فيروس كورونا المستجد، أجرى باحثون بريطانيون دراسة جديدة في جامعات ليفربول وساوثهامتون ونيوكاسل في لندن لتفسير مهاجمة فيروس كورونا للدماغ.


الدراسة كان هدفها معرفة سبب التجلطات الدموية لدى المصابين، واكتشفوا أن 125 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بكورونا ولديهم مشكلة تلف فى خلايا المخ .

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ولمزيد من المعلومات تابع الفيديوجراف لمعرفة سبب إصابة مرضى فيروس كورونا بالسكتات الدماغية .
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