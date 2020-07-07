فيديوجراف.. مصابو كورونا أكثر عرضة للسكتة الدماغية

مع انتشار فيروس كورونا المستجد، أجرى باحثون بريطانيون دراسة جديدة في جامعات ليفربول وساوثهامتون ونيوكاسل في لندن لتفسير مهاجمة فيروس كورونا للدماغ.
الدراسة كان هدفها معرفة سبب التجلطات الدموية لدى المصابين، واكتشفوا أن 125 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بكورونا ولديهم مشكلة تلف فى خلايا المخ .
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الدراسة كان هدفها معرفة سبب التجلطات الدموية لدى المصابين، واكتشفوا أن 125 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بكورونا ولديهم مشكلة تلف فى خلايا المخ .
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