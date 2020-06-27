الحق نفسك واعرفها.. أعراض مرض كورونا

تختلف أعراض مرض كورونا من شخص لآخر، فنجد ان هناك مصابين بفيروس كورونا ولا يحلمون اعراض المرض، فيما هناك من يظهر عليهم الأعراض بشكل واضح، كـ كبار السن و مصابي الأمراض المزمنة.
ويحاول جميع الأطباء معرفة اعراض مرض كورونا المستجد وملاحقة تغيراته، وذلك حتى يتمكن المرضى من اكتشافه فور إصابتهم به، وبالتالي منع نقل العدوى للأشخاص الآخرين، وعزل المريض حتى يتمكن الجسم من التعافي ومنع تدهور الحالة.
ويمكن أن يكون الإصابة بأعراض مرض كورونا المستجد COVID-19 مضاعفات خطيرة محتملة ، مثل صعوبة التنفس والالتهاب الرئوي. ولهذا السبب ، من المهم أن نتعرف على أعراض مرض كورونا المستجد COVID-19 وكيف تختلف عن نزلات البرد العادية .
أعراض مرض كورونا
وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن فترة الحضانة المتوسطة لـ للإصابة بفيروس كورونا المستجد وسارس SARS-CoV-2 هي 4 إلى 5 أيام، ومع ذلك ، يمكن أن تتراوح في أي مكان من 2 إلى 14 يومًا.
وتتطور اعراض مرض كورونا حيث عادةً ما تكون خفيفة ثم تزيد في حدتها ببطء مع مرور الوقت، لذا يجب متابعة أبرز أعراض مرض كورونا المستجد، وملاحظتها فور حدوثها.
1- حمى
2- سعال
3- إعياء
4- ضيق في التنفس
4- ضيق في التنفس
قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بمزيد من أعراض مرض كورونا COVID-19، مثل:
5- سيلان أو انسداد الأنف
6- التهاب الحلق
7- صداع الرأس
8- آلام العضلات وآلامها
9- إسهال
10- قشعريرة
11- اهتزاز متكرر ليتماشى مع قشعريرة
12- فقدان الذوق أو الرائحة
وتشير بعض الملاحظات إلى أن أعراض الجهاز التنفسي قد تتفاقم في الأسبوع الثاني من المرض، يبدو أن هذا يحدث بعد 8 أيام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية؛ حيث أن واحد من كل 5 أشخاص COVER-19 يصاب بأعراض خطيرة، يمكن أن يصابوا بالتهاب الرئوي الحاد أو الفشل التنفسي، وهو ما يتطلب وضعهم على جهاز الأكسجين.