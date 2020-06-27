الحق نفسك واعرفها.. أعراض مرض كورونا

ويمكن أن يكون الإصابة بأعراض مرض كورونا المستجد COVID-19 مضاعفات خطيرة محتملة ، مثل صعوبة التنفس والالتهاب الرئوي. ولهذا السبب ، من المهم أن نتعرف على أعراض مرض كورونا المستجد COVID-19 وكيف تختلف عن نزلات البرد العادية .





أعراض مرض كورونا





وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن فترة الحضانة المتوسطة لـ للإصابة بفيروس كورونا المستجد وسارس SARS-CoV-2 هي 4 إلى 5 أيام، ومع ذلك ، يمكن أن تتراوح في أي مكان من 2 إلى 14 يومًا.





وتتطور اعراض مرض كورونا حيث عادةً ما تكون خفيفة ثم تزيد في حدتها ببطء مع مرور الوقت، لذا يجب متابعة أبرز أعراض مرض كورونا المستجد ، وملاحظتها فور حدوثها.





1- حمى

2- سعال

3- إعياء

4- ضيق في التنفس





قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بمزيد من أعراض مرض كورونا COVID-19، مثل:





5- سيلان أو انسداد الأنف

6- التهاب الحلق

7- صداع الرأس

8- آلام العضلات وآلامها

9- إسهال

10- قشعريرة

11- اهتزاز متكرر ليتماشى مع قشعريرة

12- فقدان الذوق أو الرائحة



