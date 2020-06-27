بداية من الأربعاء المقبل.. نادي المعادى يستقبل الأعضاء ويطبق إجراءات احترازية مشددة

أعلن مجلس إدارة نادى المعادى الرياضى واليخت برئاسة المهندس علاء فهمى فتح أبواب النادى لاستقبال الأعضاء بداية من الأربعاء المقبل الموافق الأول من يوليو من الثامنة صباحًا إلي التاسعة مساءً مع عدم السماح بدخول زائرين.





وتوجه مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بخالص الشكر للأعضاء على تعاونهم وإلتزامهم بالإجراءات الإحترازية التى اتخذتها إدارة النادي خلال عملية تسديد الاشتراكات.





وأكد المجلس أنه تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بفتح الهيئات الرياضية والشبابية وفى إطار الدليل الاسترشادى للضوابط والإجراءات الاحترازية لعودة الأنشطة الوارد من وزارة الشباب والرياضة ، قرر المجلس الإعلان عن إعادة فتح النادي وفروعه بداية من الاربعاء الأول من يوليو مع مناشدة الاعضاء باستمرار التعاون وإتباع الإرشادات بدقة عند ارتياد النادي ومراعاة الاجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط الصحية طبقا لتعليمات الدولة ووزارة الصحة فى هذا الشأن.





وشدد المجلس على أنه سيتم التعامل بالإجراءات والتعليمات التى وضعها النادى حتى 15/7/2020على أن يتم إعادة تقييم الموقف طبقا للمستجدات.





ووضع النادى مجموعة من الاجراءات والتعليمات الواجب الالتزام بها عند ارتياد النادى، أبرزها فتح أبواب النادى للأعضاء اعتبارًا من يوم الأربعاء الأول من يوليو من الثامنة صباحًا إلي التاسعة مساءً مع عدم السماح بدخول زائرين، وكذلك إلتزام جميع الأعضاء والعاملين بالنادي بالمرور علي جهاز قياس حرارة الجسم والتعقيم لاجازة الدخول .





كما طالب النادى جميع الأعضاء والعاملين بالالتزام بارتداء الأقنعة الواقية "الكمامة" منذ ارتياد النادي وخلال التجول داخله وعند الخروج ، كما سيتم السماح بجلوس الأعضاء في جميع الأماكن المفتوحة مع مراعاة البعد الوقائي والإلتزام بالجلوس داخل الأماكن المسموح بارتيادها طبقًا للوضع القائم لضمان التباعد الإجتماعي من خلال المسافة الآمنة بين الترابيزات والمقاعد مع مراعاة أن المسافة بين الترابيزات لن تقل عن 4 أمتار ولن يزيد عدد الجالسين على أربعة أعضاء في كل ترابيزة ويحظر ضم الترابيزات ، حيث يتم مراعاة تطبيق نسبة الـ 25% من سعة المكان .





كما ستقوم المنافذ بتقديم خدماتها في الأماكن المفتوحة من الأغذية والمشروبات للأعضاء بشرط أن تكون بعبوات الاستخدام لمرة واحدة مع التأكد بتغليف أدوات الأكل ، فضلا عن عدم استخدام الأماكن المغلقة في النادي ،وعدم السماح بالتجمعات الاجتماعية مثل إقامة أعياد الميلاد وغيرها داخل النادي .





كما قرر النادى تعليق فتح حمامات السباحة حتي 7 يوليو المقبل لتقييم الموقف في الأسبوع الأول لفتح النادي والتأكد من إلتزام الجميع بالإجراءات الوقائية والتأكد من تمام أعمال التطهير والتعقيم، بالإضافة إلى غلق حديقة الأطفال.





وتقرر أن يتم الإلتزام بتنظيم دخول دورات المياه حيث يتم تعقيمها بعد الاستخدام من القائمين علي ذلك، فضلا عن فتح التراك للأعضاء لممارسة رياضة المشي " بدون الكمامة طبقا لإجازة وزارة الصحة" مع مراعاة مسافات التباعد ، وسيتم البدء فى عودة النشاط الرياضي تدريجيا بالنادي وفقًا للدليل الإسترشادي لضوابط عودة النشاط الرياضي بالأندية الرياضية وذلك فقط لأعضاء الفرق الرياضية للرياضات غير التلامسية "التنس الأرضي - ألعاب القوي الفردية - التجديف الفردي - الرماية - الإنزلاق الفني الفردي- الفروسية - الشراع".





وقرر النادى السماح بممارسة التدريبات الرياضية لفرق النادي فقط وفقًا لجدول إدارة النشاط الرياضي بالنادي وفق المواعيد التي سيتم إعلانها علي الفرق الرياضية .





وناشدت إدارة النادي الأعضاء بالإلتزام بالتعليمات وسيتم التعامل بكل حسم مع أى مخالفة وذلك كله حرصًا علي سلامة وصحة الاعضاء وعدم التعرض لمخاطر العدوي، كما ستقوم الادارة التنفيذية باتخاذ اى اجراء ادارى أو احترازى فورى لضمان الصحة والسلامة.



