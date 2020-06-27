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فن

ركوب الخيل.. أحمد السقا يستعرض مهاراته فى قفز الحواجز.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 03:36 م
احمد السقا
احمد السقا
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أحمد إبراهيم - محمد نحلة
نشر الفنان احمد السقا مقطع فيديو له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهو يستعرض موهبته فى ركوب الخيل وكيفيه قفز الحواجز. 

واكتفى احمد السقا بالتعليق على الفيديو قائلا : "ما شاء الله". 

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وتلقى السقا عدبد من التعليقات من جانب جمهوره الذى عبر عن اعجابه الشديد بالفيديو وكيفية ممارسة السقا لهذه الرياضة التى يحبها ويهتم بها وهى معروفة عنه منذ فترة طويلة. 

يذكر ان احمد السقا تعاقد مؤخرا على بطولة مسلسل "نسل الاغراب" والذى يشاركه البطولة فيه امير كرارة وتاليف واخراج محمد سامى. 

وينتظر السقا استكمال تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت" والذى يشارك فى بطولته ظافر العابدين حيث لم يتبق له سوى عدد قليل من المشاهد ويكون جاهزا للعرض. 

ويشارك فى بطولة الفيلم منى زكى وظافر العابدين وتاليف محمد ناير واخراج احمد نادر جلال.  
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