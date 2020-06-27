ركوب الخيل.. أحمد السقا يستعرض مهاراته فى قفز الحواجز.. فيديو





واكتفى احمد السقا بالتعليق على الفيديو قائلا : "ما شاء الله".





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وتلقى السقا عدبد من التعليقات من جانب جمهوره الذى عبر عن اعجابه الشديد بالفيديو وكيفية ممارسة السقا لهذه الرياضة التى يحبها ويهتم بها وهى معروفة عنه منذ فترة طويلة.





يذكر ان احمد السقا تعاقد مؤخرا على بطولة مسلسل "نسل الاغراب" والذى يشاركه البطولة فيه امير كرارة وتاليف واخراج محمد سامى.





وينتظر السقا استكمال تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت" والذى يشارك فى بطولته ظافر العابدين حيث لم يتبق له سوى عدد قليل من المشاهد ويكون جاهزا للعرض.





ويشارك فى بطولة الفيلم منى زكى وظافر العابدين وتاليف محمد ناير واخراج احمد نادر جلال.