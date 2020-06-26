AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بسيطة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات زوجة أحمد السقا فى عيد ميلادها

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:15 م
زوجة أحمد السقا
زوجة أحمد السقا
Advertisements
هاجر هانئ
نشرت المذيعة مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا ، stories جديدة لها خلال تلقيها رسائل تهنئة بمناسبة عيد ميلادها من قبل أصدقائها، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

اعتادت مها الصغير على مشاركة متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأبرز صورها وإطلالاتها التي تظهر بها فى مختلف المناسبات، مما كشف عن ذوقها الرفيع فى اختيار الملابس.

اقرأ أيضا ..

وتعتمد زوجة احمد السقا على الأزياء البسيطة و الغير مبالغ فيها بالإضافة إلى ذلك يسيطر الاحتشام على أغلب إطلالاتها، وتفضل اقتناء القطع العصرية و المواكبة للموضة.

تحرص زوجة السقا على اختيار ألوان و تسريحات الشعر التى تكشف عن جمالها، وتفضل الاعتماد على صيحات المكياج ذات الألوان الهادئة التى تبرز جمال ملامحها و تبعد عن الألوان الصاخبة.

بسيطة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات زوجة أحمد السقا فى عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات زوجة أحمد السقا فى عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات زوجة أحمد السقا فى عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات زوجة أحمد السقا فى عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات زوجة أحمد السقا فى عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات زوجة أحمد السقا فى عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات زوجة أحمد السقا فى عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات زوجة أحمد السقا فى عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات زوجة أحمد السقا فى عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات زوجة أحمد السقا فى عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات زوجة أحمد السقا فى عيد ميلادها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنيقة و عصرية .. 15 صورة تكشف إطلالات كارولين عزمى فى عيد ميلادها

أيها أجمل؟ .. أبرز إطلالات نيللي كريم بالكاجوال وفساتين السهرة

في عيد ميلادها.. 15 صورة تبرز أناقة منة عرفة

جريئة وعلى الموضة .. شاهد أبرز إطلالات مريم حسن فى عيد ميلادها

لافتة وعلى الموضة.. 15 صورة لـ إطلالات إنجي علي بعد تصدرها الترند

بعد نجاحها بـ 100 وش.. سارة التونسى تثير الجدل بإطلالات تبرز أنوثتها |شاهد

ترشيحاتنا

بإطلالة أنيقة.. ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور لها

تونسية تتعرض للضرب في لبنان وسفارة بلادها تتدخل..ما القصة؟

محمد صلاح وش السعد.. ٣ محطات من النجاح بكل مكان ينتقل له ويلعب بقميصه

فورا وبلا شروط.. فرنسا وإيطاليا وألمانيا تطالب بإنهاء كل التدخلات الأجنبية في ليبيا

استحق ومازلنا أفضل.. جوارديولا يهنئ ليفربول بـ كأس الدوري الإنجليزي

في ذكرى ميلاد حسن مصطفى.. بعد زواج 50 عاما سبب طلب ميمي جمال الانفصال عنه.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان عباد الشمس.. نسرين طافش تفاجئ متابعيها بإطلالة مبهجة

بسيطة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات زوجة أحمد السقا فى عيد ميلادها

بإطلالة أنيقة.. ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور لها