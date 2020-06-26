بسيطة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات زوجة أحمد السقا فى عيد ميلادها

نشرت المذيعة مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا ، stories جديدة لها خلال تلقيها رسائل تهنئة بمناسبة عيد ميلادها من قبل أصدقائها، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
اعتادت مها الصغير على مشاركة متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأبرز صورها وإطلالاتها التي تظهر بها فى مختلف المناسبات، مما كشف عن ذوقها الرفيع فى اختيار الملابس.
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وتعتمد زوجة احمد السقا على الأزياء البسيطة و الغير مبالغ فيها بالإضافة إلى ذلك يسيطر الاحتشام على أغلب إطلالاتها، وتفضل اقتناء القطع العصرية و المواكبة للموضة.
تحرص زوجة السقا على اختيار ألوان و تسريحات الشعر التى تكشف عن جمالها، وتفضل الاعتماد على صيحات المكياج ذات الألوان الهادئة التى تبرز جمال ملامحها و تبعد عن الألوان الصاخبة.