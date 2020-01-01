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مرأة

ما الأجمل ؟ ... شاهد تطور إطلالات زوجة أحمد السقا

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:22 م
زوجة السقا
زوجة السقا
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نورا نبيل
تصدرت مها الصغير زوجة أحمد السقا تريند مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعدما قامت بإجراء لقاء تلفزيوني معه من خلال برنامجها it ‘s show time وتحدث من خلاله السقا عن الكثيرمن اسرار حياته الشخصية والفنية .

مها الصغير كانت قليلة الظهور الإعلامي قبل خوضها أولى تجاربها في التقديم التلفزيوني وهي الخطوة التي جعلتها أكثر إهتمامًا بأناقتها وإطلالاتها ، فهي تظهر في كل حلقة بإطلالة أنيقة ولكنها تميل إلى الكاجوال بشكل كبير .

وتميل مها الصغير إلى ترك شعرها منسدلًا كما تحب البساطة في المكياج وعدم المبالغة به ، إطلالات مها الصغير شهدت تطورا كبيرا فهي أصبحت تهتم بمتابعة أحدث صيحات الموضة ولكنها ترتدي في النهاية ما يناسبها .

وكان أحمد السقا نفى كل ما تردد حول إنفصاله عن مها الصغير من خلال ظهورهما معًا بإحد المهرجانات الفنية منذ شهور قليلة.

ما الأجمل ؟ ... شاهد تطور إطلالات زوجة أحمد السقا
ما الأجمل ؟ ... شاهد تطور إطلالات زوجة أحمد السقا
ما الأجمل ؟ ... شاهد تطور إطلالات زوجة أحمد السقا
ما الأجمل ؟ ... شاهد تطور إطلالات زوجة أحمد السقا
ما الأجمل ؟ ... شاهد تطور إطلالات زوجة أحمد السقا
ما الأجمل ؟ ... شاهد تطور إطلالات زوجة أحمد السقا
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