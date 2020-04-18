AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مها الصغير تمارس هواية الرسم .. شاهد

السبت 18/أبريل/2020 - 04:59 م
مها الصغير
مها الصغير
Advertisements
محمد بدران
نشرت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان احمد السقا صورة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

وظهرت مها الصغير داخل منزلها وهي تمارس هواية الرسم وعلقت قائلة "اللوحة هي مجرد طريقة أخرى لكتابة المذكرات".

وظهرت لأول مرة مها الصغير فى دور المذيعة التى تحاور زوجها أحمد السقا وتكشف تفاصيل حياته الفنية والشخصية وذلك بصحبة المذيعة دينا حويدق.


برنامج its show time يعرض على قناة cbc من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة ويقدمه المذيعات مها الصغير ودينا حويدق، ويحقق البرنامج نسبة نجاح وانتشار جماهيري كبير لما يقدمه من محتوى ترفيهي مميز ومختلف.


ويواصل أحمد السقا حاليًا تصوير فيلمه الجديد "العنبكوت"، الذى يشارك في بطولته منى زكى وظافر العابدين، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.


فيلم العنكبوت من بطولة " محمد لطفى وأحمد فؤاد سليم وزكى فطين عبد الوهاب ويسرا اللوزى وريم مصطفى، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.


View this post on Instagram

Painting is just another way of keeping a diary...

A post shared by Maha Al Sagheer (@mahaalsagheer) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ياسين أحمد السقا ينشر صورة بصحبة والده ووالدته.. شاهد

زوجة أحمد السقا: أمي مصدر إلهامي

ربنا يحفظك ويشفيكي .. منى زكي توجه رسالة لوالدتها في عيد الأم

بـ ملابس شتوية.. زوجة السقا تتزلج على الجليد.. صور

ترشيحاتنا

رغم الحظر.. محمد رمضان يستفز جمهوره من الجونة عاريًا

لمدة 10 ساعات.. غلق جزئي لشارع الدكتور علي لطفي في الشيخ زايد

لمنع الازدحام.. مد العمل بالمكاتب الرئيسية للبريد بالمحافظات حتى الثالثة عصرًا

تحديد مصير الامتحانات على رأس أولويات اجتماع الأعلى للجامعات اليوم

قطعها إربا ودفن نصفها.. زوج ينتقم من زوجته لحرمانه من أبنائه

الظهور الأول.. شاهد ابنة شقيق الفنانة الراحلة نوال أبو الفتوح فى فوازير رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحيل حزين.. كياري مدير مكتب الرئيس النيجيري ينضم لقائمة ضحايا فيروس كورونا

بالكلاسيك.. درة تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

في السيارة.. دينا فؤاد بإطلالة التسوق في آخر ظهور لها