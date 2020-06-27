طرق سهلة لكشف أعطال الفرامل بنفسك



تزداد أعطال الفرامل بسبب تجاهل صيانتها و سوء الاستخدام لذلك يجب الكشف عليها بشكل دوري حرصًا على عدم تفاقمها أو اكتشافها مبكرًا و في هذا السياق نطرح عليكم طرق فحص فرامل السيارة .

افحص زيت الفرامل





2- هبوط دواسة الفرامل بشكل ملحوظ.



السبب الرئيسي لهبوط دواسة الفرامل بشكل ملحوظ نتيجة تسرب زيت المكابح عبر أسطوانة الفرامل الرئيسية، وقد يكون التهريب داخلي بسبب تآكل السطح الداخلي إلى أسطوانات الفرامل، ويجب التوجه في الحال إلى فنى لإصلاحها و القيام باللازم لتفادي العطل الكامل للفرامل .





سماع صوت صفير او اهتزازات عند الضغط على الفرامل.

1-تأكد من مستوى زيت الفرامل ويوجد هذا الخزان خلف المحرك، في مقدمة السيارة من الجهة اليمنى أمام المقود، في حال نقص الزيت قم بتزويده حتى العلامة في الخزان، وفي حال فحصه ووجدته قد نقص مجددًا، فإن هذا يدل على تآكل تيل الفرامل أو الطمبورة .3-يصدر الصفير او الاهتزازات عند الضغط على دواسة الفرامل لعدة أسباب، منها تآكل التيل أو حدوث اعوجاج في الطنبورة في هذه الحال يتم تغيير التيل وخرط الطنبورة لإصلاح الاعوجاج وقد يكون عدم اتزان الإطارات وحاجتها للترصيص سببًا للاهتزاز فيجب الكشف من قبل متخصص لبيان اي سبب منهم و اصلاحه.