بث مباشر.. صلاة العصر من الجامع الأزهر

３- دخول كل مصلٍّ مرتديًا كمامة.

４- إحضار كل مصلٍّ سجادة الصلاة الخاصة به بعد التأكد من تعقيمها جيدًا.

５- الالتزام بالتباعد بين المصلين بحيث لا تقل المسافة بين كل مصلٍّ وآخر عن المتر.

６- عدم المكوث في الجامع بعد أداء الصلاة.

７- عدم التجول في صحن الجامع وأروقته من غير داعٍ.



