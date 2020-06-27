على جبر يدعم محمد عواد بعد إصابته بـ كورونا



وجه على جبر لاعب نادى بيراميدز ، رسالة دعم لحارس مرمى الزمالك محمد عواد بعدما أعلن إصابته بفيروس كورونا





ونشر على جبر صورة لعواد عبر خاصية "ستورى" على حسابه بموقع انستجرام وعلق قائلًا :"‏‏الف سلامة عليك يا حبيبي🙏".









وأعلن محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك إصابته بـ فيروس كورونا المستجد امس الجمعة عقب اجرائه لـ المسحة الطبية.





وكتب محمد عواد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : "تحاليل كورونا ايجابي... دعواتكم".





وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفض استكمال بطولة الدوري المصري لهذا الموسم خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد بين اللاعبين حيث طالب بضرورة مقابلة مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



