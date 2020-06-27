ماذا يحدث للجسم عند تناول القدر الكافى من الحديد فى اليوم؟

- يحسن التركيز

- يزيد الطاقة

يسبب تناول الحديد غير الكافي التعب الذي يتعارض مع النشاط اليومي للشخص لذا ، كلما زاد الحديد في جسمك ، كلما كنت أكثر نشاطًا، ولأن الحديد يحمل الأكسجين إلى العضلات والدماغ وهو أمر بالغ الأهمية للأداء البدني والعقلي .



