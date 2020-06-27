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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول القدر الكافى من الحديد فى اليوم؟

السبت 27/يونيو/2020 - 05:32 م
حديد الجسم
حديد الجسم
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نهى هجرس
نعلم جميعًا أن الحديد هو معدن أساسي مطلوب لإنتاج الهيموغلوبين وله دور في مجموعة متنوعة من العمليات الهامة الأخرى في الجسم، ولكن ماذا يحدث إذا لم يحصل الشخص على كمية كافية من الحديد؟ يؤدي عدم كفاية تناول الحديد إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، وهي حالة يفتقر فيها الجسم إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية.

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليك اهم الفوائد الصحية لتناول الحديد بكميات كافية...


- يمنع فقر الدم 
يحتاج جسم الإنسان إلى الحديد لزيادة إنتاج الهيموجلوبين ، وهو بروتين ينقل الأكسجين في الدم، والحديد مفيد في علاج فقر الدم والوقاية منه ، والذي ينجم عن انخفاض مستويات الهيموجلوبين المسببة للأعراض مثل التعب ، والمزاج المنخفض ، وضيق التنفس وخفقان القلب .

- يحسن التركيز 
سبب آخر لإدراج الحديد في نظامك الغذائي هو قدرته على تعزيز التركيز والتركيز وتعزيز الأداء المعرفي، وتؤثر مستويات الحديد المنخفضة في الجسم على وظيفتك المعرفية إلى حد كبير ، مما يتسبب في انخفاض الانتباه والذاكرة .

- يزيد الطاقة 
يسبب تناول الحديد غير الكافي التعب الذي يتعارض مع النشاط اليومي للشخص لذا ، كلما زاد الحديد في جسمك ، كلما كنت أكثر نشاطًا، ولأن الحديد يحمل الأكسجين إلى العضلات والدماغ  وهو أمر بالغ الأهمية للأداء البدني والعقلي  .



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