مع عودة الحياة إلى طبيعتها .. روشتة برلمانية للمواطنين للتعايش مع كورونا .. عدم التواجد فى أماكن التجمعات لتفادى انتشار الفيروس .. ومنع الشيشة نهائيا من المقاهى

روشتة للتعايش مع كورونا

عدم التواجد فى التجمعات لتجنب زيادة الإصابات

ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي بين المواطنين بعد عودة الحياة إلى طبيعتها

برلماني: عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى قرار اقتصادى وليس صحيا









إجراءات التباعد الاجتماعى بين كل شخص، بحيث تكون هناك مسافة متر أو أكثر بين كل شخص ، حتى لا يكون التزاحم سببا فى انتقال العدوى بفيروس كورونا ، كما أكدوا أنه بعودة الأمور إلى طبيعتها سيتحسن الاقتصاد المصرى بشكل تدريجى ، خاصة وأن إقتصاد الدول لا يتحمل أكثر من ذلك فى التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد المصرى. مع بدء عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى فى مصر بعد إجراءات الحكومة بإعادة فتح المقاهى والكافيهات والمطاعم ودور العبادة وتخفيف الحظر من الساعة 12 منتصف الليل إلى 4 صباحا ، وضع عدد من النواب روشتة للمواطنين تتمثل فى ضرورة مراعاة









فى البداية أكد النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن عودة الحياة إلى طبيعتها مرة اخرى يتطلب ضرورة إتخاذ المواطنين للإجراءات الاحترازية بشكل جيد للوقاية من فيروس كورونا ، لأن الوقاية خير من العلاج.









وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه منذ ظهور جائحة كورونا تأثر الإقتصاد المصرى بشكل كبير مثل أى اقتصاد على مستوى دول العالم ، وبالتالى كان لابد من عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل طبيعى مرة أخرى.













وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه كان لابد من عودة عجلة الإنتاج مرة اخرى حتى ينتعش الاقتصاد المصرى مرة أخرى ، خاصة فى ظل توقف عدد من المهن بسبب جائحة كورونا.









وناشد المواطنين بضرورة مراعاة عدم التواجد فى أى أماكن بها تجمعات كثيفة خلال الأيام المقبلة ، وذلك حتى نتجنب حدوث أى زيادة فى الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.









وقال النائب عبد الحميد كمال ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أنه يؤيد عود الحياة إلى طبيعتها فى مصر مرة اخرى بدءا من أمس ، ولكنه لابد من الحذر و تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.









وأشار كمال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لابد من مراعاة إجراءات التباعد الإجتماعى بين كل شخص ، بحيث تكون هناك مسافة متر أو أكثر بين كل شخص ، حتى لا يكون التزاحم سببا فى انتقال العدوى بفيروس كورونا.









كما طالب عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بإستمرار منع تقديم الشيشة فى المقاهى ، نظرا لأنها تؤدى لنتائج كارثية وتؤدى إلى الإصابة بفيروس كورونا.









وأكد أن من يضبط يقوم بتدخين الشيشة على المقاهى يجب ان سحب تراخيص المقهى منه واغلاقه نهائى ، خاصة وأن الشيشة لها أضرار أثبتتها التقارير الطبية على مدخنها.









وقال النائب فتحى الشرقاوى عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن عودة الحياة إلى طبيعتها مرة اخرى بدءا من اليوم السبت يعتبر قرار إقتصادى فى المقام الأول وليس صحى ، مشيرا إلى أنه قرار صائب جدا.









وأشار الشرقاوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مطلوب من كل مواطن أن يحافظ على نفسه جيدا ، وأن يتبع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا حتى تتحسن الأمور.









وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه بعودة الأمور إلى طبيعتها سيتحسن الإقتصاد المصرى بشكل تدريجى ، خاصة وأن إقتصاد الدول لا يتحمل أكثر من ذلك فى التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الإقتصاد المصرى.









كما أوضح أن اتباع المواطنين للإجراءات الصحية اللازمة سيساعد فى الحفاظ على أنفسهم وكل من حولهم لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.