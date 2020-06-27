نائب محافظ القاهرة: 4 أفراد حد أقصي على طاولة المقاهي .. فيديو

قال الدكتور حسام فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية ، إنه تم التوجيه لرؤساء الأحياء بالإلتزام بنسب اشغال المقاهى والكافيتريات بنسب ٢٥٪ .





وكشف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج ست الستات عبر فضائية صدى البلد، عن نسب التزام كبيرة من المقاهى والكافتيريات بعد فتحها التدريجى بتطبيق الاجراءات الاحترازية من الكمامات والتباعد الاجتماعى.









وأشار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إلى انهم بدأوا جولاتهم التفتيشية ب المقاهى منذ الصباح الباكر اليوم السبت للتأكد من تباعد المسافات وتطبيق نسبة ٢٥٪ والتأكيد على الالتزام بجلوس من ٣ :٤ أفراد على الطاولة الواحدة ..









وأكد ، أن البعض توهم خطئا أن العودة التدريجية لفتح الاماكن أن فيروس كورونا قد انتهى، مؤكدأ ان الغرض الأساسى من ذلك قياس التجربة الفعلية وتأثيرها على المرحلة الحالية للتعايش مع فيروس كورونا .







