الشهيد احمد فايز.. شاهد الإثبات الأول بقضية "خلية الصواريخ".. صور

اللهم لك الحمد والشكر لله" كلمات" رددها محمد ابراهيم نجل خال العقيد الشهيد أحمد فايز عقب تنفيذ حكم الاعدام في الارهابي عبد الرحيم المسماري منفذ حادث الواحات البحرية، الذي استشهد فيه 16 من قوات الأمن واصيب 13 آخرون.





وقال ابراهيم ان تنفيذ الحكم شفى غليلهم فالبداية كانت باعدام هشام عشماوي واليوم عبد الرحيم المسماري متمنيا القصاص من باقي الارهابيين، واضاف ان فايز استشهد بعد وقت قليل من استشهاد شقيقه الرائد عمرو ابراهيم معاون مباحث مركز ملوي في مداهمة لوكر مخدرات في تونة الجبل بجبال المنيا مشيرا الي انهم يحتسبون الشهيدين عند الله وأن ينعم الله عليهم بالمكانة التي رفعهما الله اليها.









فايز"، كان المسئول عن ملف الإرهاب في محافظة الجيزة، تخرج في كلية الشرطة عام 1995، والتحق بالأمن الوطني، كان مسئول ملف التطرف الديني بقطاع الامن الوطني بالجيزة .









واشارت المصادر الي ان الشهيد اجري العديد من التحريات في احدي القضايا الخاصة بخلية ارهابية تزعمها الارهابي هشام العشماوي وهو شاهد الإثبات الأول بقضية "خلية الصواريخ" ومجري التحريات بالقضية والمسئول عن ضبط المتهمين البالغ عددهم 36 متهمًا، وذلك في القضية رقم 396 جنايات أمن الدولة.



