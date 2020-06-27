الشهيد احمد فايز.. شاهد الإثبات الأول بقضية "خلية الصواريخ".. صور

اللهم لك الحمد والشكر لله" كلمات" رددها محمد ابراهيم نجل خال العقيد الشهيد أحمد فايز عقب تنفيذ حكم الاعدام في الارهابي عبد الرحيم المسماري منفذ حادث الواحات البحرية، الذي استشهد فيه 16 من قوات الأمن واصيب 13 آخرون.
وقال ابراهيم ان تنفيذ الحكم شفى غليلهم فالبداية كانت باعدام هشام عشماوي واليوم عبد الرحيم المسماري متمنيا القصاص من باقي الارهابيين، واضاف ان فايز استشهد بعد وقت قليل من استشهاد شقيقه الرائد عمرو ابراهيم معاون مباحث مركز ملوي في مداهمة لوكر مخدرات في تونة الجبل بجبال المنيا مشيرا الي انهم يحتسبون الشهيدين عند الله وأن ينعم الله عليهم بالمكانة التي رفعهما الله اليها.
فايز"، كان المسئول عن ملف الإرهاب في محافظة الجيزة، تخرج في كلية الشرطة عام 1995، والتحق بالأمن الوطني، كان مسئول ملف التطرف الديني بقطاع الامن الوطني بالجيزة .
واشارت المصادر الي ان الشهيد اجري العديد من التحريات في احدي القضايا الخاصة بخلية ارهابية تزعمها الارهابي هشام العشماوي وهو شاهد الإثبات الأول بقضية "خلية الصواريخ" ومجري التحريات بالقضية والمسئول عن ضبط المتهمين البالغ عددهم 36 متهمًا، وذلك في القضية رقم 396 جنايات أمن الدولة.
محكمة جنايات غرب العسكرية كانت قد أحالت أوراق عبدالرحيم محمد المسماري إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "حادث الواحات"، التي استشهد فيها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات العسكرية لأنهم في غضون 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل لـ35 كم، ارتكب المتهمون عمليتهم الإرهابية التي نتج عنها استشهاد 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى فيحادث الواحات الإرهابي القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى " ليبى الجنسية " تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واحتجاز الرائد محمد الحايس، وتبين من التحقيق أن المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي عبد الرحيم المسماري اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.