غدا..التخطيط تستكمل ورشة ريادة الأعمال لليوم الثاني

تستكمل وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية، صباح غدا الأحد فعاليات الجلسة النقاشية لورشة " ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية في ظل جائحة كورونا العالمية، والتي تنظمها الوزارة تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتنطلق الجلسة الثانية بعنوان "الابتكار والتحول الرقمي وعلاقتهما بالتنمية الاقتصادية " إذ تسلط الضوء على عملية التحول نحو الاقتصاد الرقمى باعتباره مسارًا إجباريًّا وليس توجهًا اختياريا.
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وتأتي الجلسة في اطار قامت به الرقمنة من تغييرات عميقة فى تنظيم الاقتصاد العالمى ودفع التوجه نحو إنجاز المهام فى أقل وقت وبأقل مجهود ممكن.
ويشارك بفعاليات الجلسة كلا من المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور طارق خليل، والدكتور محمد خليف، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورئيس برامج الابتكار والتحول الرقمى.
وتركز الورشة عملية رقمنة الاقتصاد للمساهمة فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، شريطة اعتماد سياسات استباقية لبناء قدرات إنتاجية تناسب الاقتصاد الرقمى الجديد من خلال حشد الموارد لسد الثغرات فى البنية التحتية وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد مع الإرتقاء بسياسات الابتكار.
وتأتى أهمية الاقتصاد الرقمى لدوره في مساعدة المؤسسات فى الدول النامية على الربط بالأسواق العالمية بمزيد من السهولة فضلًا عن قيامها بتيسير الشمول المالى وتبسيط سلاسل الإمداد إلى جانب المساهمة فى تسويق المنتجات والخدمات فى جميع أنحاء العالم بما ينعكس على تنامى المنافسة والإنتاجية والابتكار.