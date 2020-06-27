راضي كل الرضا.. مكرم محمد أحمد : لا توجد كواليس حول ترك المجلس الأعلى للإعلام

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، ان مهنة الصحافة رسالة حقيقة لمساعدة الإنسان لمواجهة صعاب الحياة، موضحا أن انتهاء مهمته في المجلس الأعلي للاعلام طبيعي وليس خلفه اي كواليس.









واضاف خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي " سيد على" ببرنامج " حضرة المواطن"،: " طول عمري بشتغل ومحدش قالي اقعد من الشغل، واستنفدت كل سنوات عمري في العمل، وخضت معارك قوية اخوية"، منوها أن البعض حاول الوقيعة بين المثقفين والوطن، وأنا راضي عن نفسي وبلدي وراضي عن ما نجحنا فيه وما لم ننجح فيه.









وتابع مكرم: " تجربتي في المجلس الأعلي للإعلام راضي عنها تمام الرضا"، موجها حديثه الي الصحفي كرم جبر: " أنا بدافع عن الصحافة والصحفيين لأننا نعمل من أجل مهنة".









وأشار مكرم، أن هناك أجيالا من الصحفيين الكبار الذين قدموا الكثير للوطن مثل محمد حسنين هيكل وموسى صبري وإبراهيم نافع" .