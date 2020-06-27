تعليق غاضب من لويس سواريز بعد تعادل برشلونة مع سلتا فيجو

وقال سواريز في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة:"أشعر بالغضب والاستياء بسبب هذا السقوط، نتمنى فقدان ريال مدريد لبعض النقاط.. لا يزال لدينا ولديهم بعض المباريات الصعبة".





وأضاف:"نحن غاضبون للغاية من التعادل اليوم، خسرنا نقطتين لكن الدوري لم ينته حتى الآن".



