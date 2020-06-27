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رياضة

تعليق غاضب من لويس سواريز بعد تعادل برشلونة مع سلتا فيجو

السبت 27/يونيو/2020 - 08:17 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تعادل فريق برشلونة بهدفين لمثلهما أمام نظيره سيلتا فيجو ، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإسباني.

وقال سواريز في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة:"أشعر بالغضب والاستياء بسبب هذا السقوط، نتمنى فقدان ريال مدريد لبعض النقاط.. لا يزال لدينا ولديهم بعض المباريات الصعبة".

وأضاف:"نحن غاضبون للغاية من التعادل اليوم، خسرنا نقطتين لكن الدوري لم ينته حتى الآن".

وسجل لويس سواريز هدفي النادي الكتالوني في مباراة اليوم أمام سيلتا فيجو، وحصل على جائزة رجل المباراة.
بهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 69 وبفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد، قبل مباراة الغد، فيما رفع سيلتا فيجو رصيده للنقطة 34 في المركز السادس عشر.
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