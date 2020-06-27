التزموا بالإجراءات.. أحمد موسى: المصريون بكوا فرحا بفتح المساجد .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك التزاما كبيرا من المصلين بأول صلاة فجر في المساجد بعد إغلاق المساجد بسبب فيروس كورونا.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الناس بكت في المساجد بالتزامن مع أول صلاة في المساجد بعد الإغلاق".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" كل المساجد والمصلين اتبعوا الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" أئمة المساجد أكدوا على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" أشكر وزير الأوقاف وكل القائمين على إعادة فتح المساجد مرة أخرى أمام المصلين".



