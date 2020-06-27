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توك شو

التزموا بالإجراءات.. أحمد موسى: المصريون بكوا فرحا بفتح المساجد .. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 08:29 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك التزاما كبيرا من المصلين بأول صلاة فجر في المساجد بعد إغلاق المساجد  بسبب فيروس كورونا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الناس بكت في المساجد بالتزامن مع أول صلاة في المساجد بعد الإغلاق". 

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"   كل المساجد والمصلين اتبعوا الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" أئمة المساجد أكدوا على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  أشكر وزير الأوقاف وكل القائمين على إعادة فتح المساجد مرة أخرى أمام المصلين".

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