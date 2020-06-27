ماسك القهوة والشوفان للبشرة الحساسة

تجد صاحبات البشرة الحساسة صعوبة شديدة فى العثور على ماسك او طريق طبيعية تساعدهن فى حل مشاكل الوجه دون ظهور بعض المشكلات الجديدة نتيجة عدم تحمل البشرة لمكونات الماسك، واشهرها الالتهاب والاحمرار.





وذكر موقع " boldsky" أن صاحبات البشرة الحساسة يمكنهن اللجوء لاستخدام ماسك القهوة والشوفان بأمان فلايسبب اى اثار جانبية.

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5 طرق لعلاج التهابات البشرة الحساسة في 5 دقائق يساعد ماسك القهوة والشوفان على إزالة خلايا الجلد الميتة و تنظيف البشرة بعمق كما يمنع ظهور الخطوط الدقيقة فى الوجه كما يحد من العيوب الموجودة .





مكونات ماسك القهوة والشوفان:





ملعقة شوفان

ملعقة قهوة

قطرات عسل





طريقة عمل ماسك القهوة والشوفان:





- امزجى الشوفان والقهوة جيدا ثم اضيفي العسل واستمرى فى التقليب حتى يختلطوا تماما.





- ضعي الماسك على الوجه ودلكيه جيدا لمدة دقيقتين ثم اغسليه بالماء البارد بعد 15 دقيقة تقريبا.



