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رياضة

قالي بلاش وش رجلك.. أوباما يكشف عن علاقته بـ شيكابالا.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 09:33 م
شيكابالا واوباما
شيكابالا واوباما
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حسن العمدة
علق يوسف ابراهيم "اوباما" صانع العاب نادي الزمالك ، عن علاقته مع شيكابالا قائد الفريق .

وقال أوباما ، عبر قناة الزمالك ، انه عاني من سوء الحظ لعدم اللعب بجوار شيكابالا ، عندما كنت في الاتحاد ووادي داجلة كان شيكابالا فى الزمالك ، وعندما عود مرة اخري وظهرت مع ميدو لم يكن متواجد فى الفريق .


وتابع ، احب شيكابالا مثل اى شخص او مشجع يحب ان يراه او يلعب وكنت اتمني ان اللعب بجواره وتحدثت معه اكثر من مرة واخبره انني اريد ان اللعب معه فى بدايه ظهوري .

وأضاف ، عندما رحل من الزمالك واحترف فى السعودية طالبت منه رقم 10 ووافق علي الفور لآنه يعرفني جيدا ويعتبر أخ كبير بالنسبه لي .

وشدد أوباما ، علي ان طريقه لعبه يعتمد اكثر علي اللعب " بوش رجله " واخبرني شيكابالا مازحا ، " بلاش وش رجلك " .


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