صورة جديدة | ياسمين عبد العزيز تثير جدل حملها من أحمد العوضى.. شاهد





وظهر أحمد العوضي ، مع ياسمين عبد العزيز ، في صورتين، وهو ممسك ببطنها، ولم يكتب أي تعليق، ليثير الجدل مرة أخرى حول حمل زوجته «ياسمين»، لاسيما أنهما لم ينفيا الأخبار التي ترددت.









من جهة أخرى، رد الفنان أحمد العوضي، على منشور زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر تطبيق إنستجرام، الذي علقت من خلاله على ظهورها بوزن زائد في أحدث ظهور لها، وأثارت الجدل حول حملها، وتصدرت بسببه مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل.









ونشرت ياسمين عبدالعزيز صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: «دراسة في الحب أن لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ»، ليرد أحمد العوضي قائلًا: «ده انت كده مع الشخص صح الصح».









حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد انتشار أحدث صورة لـ الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، والتي انتشرت بشكل مكثف في الساعات الماضية، على تطبيق إنستجرام.









وظهرت ياسمين عبد العزيز، في الصورة بوزن زائد، بشكل ملحوظ عن أحدث ظهور لها في الأشهر الأخيرة، ما أثار جدل متابعيها وجمهورها حول حملها من أحمد العوضي.









من جهة أخرى، خاضت ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.







