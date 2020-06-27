"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي نخيل البلح خلال يوليو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر يوليو تمثلت في الآتي:









أولا:اهم العمليات





استكمال عملية التقويس

تقليم السعف الجاف والمتوسط الجفاف

اجراء حف لبعض الثمار لتحسين جودتها وسرعة انضاجها ويتم الحف بازالة 10-15% من عدد الشماريخ من وسط السباطة في المناطق الباردة أو تقصير 10-15% من طول الشماريخ من طرف السباطة









تكييس العزوق بالأكياس المشبكة





جني الثمار المبكرة





الاستمرار برى الفسائل حديثة الزراعة ويفضل الرى الليلي للبساتين التي تعتمد على الري السطحي التقليدي او الري بالتنقيط









ثانيا:التسميد





اضافة الدفعة الثالثة من السماد الآزوتي بمعدل 250 جم / ازوت / شجرة ثم الري بعد التسميد مباشرة نخيل





ثالثا الرى









المعدل لتر / نخلة / يوم

الرى بالتنقيط 4 نقاط * 8 لتر ساعة

الرى الفقاعى 2 نقاط * 25 لتر ساعة





رابعا: برنامج المكافحة



