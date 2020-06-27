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محافظات

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بعودة تشغيل المقاهي

السبت 27/يونيو/2020 - 10:12 م
محافظ الدقهلية يتابع
محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء
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همت الحسينى
تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مساء اليوم مدى الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بالاجراءات الاحترازية لاستئناف عمل المقاهي والمطاعم والكافيهات والنوادي يرافقه ، نائبه، هيثم الشيخ ، واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام . 

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من المقاهي بمدينة المنصورة للاطمئنان على التزام أصحابها بشروط استئناف اعمالها واستقبال روادها من المواطنين، وشدد على ضرورة الالتزام بالقرارات المتعلقة بهذا الشأن من التباعد بين الأفراد وعدم السماح باستقبال أكثر من 25% من الطاقة الاستيعابية للمكان. 

وأكد محافظ الدقهلية أن الهدف من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن عودة العمل؛ هو الحفاظ على سلامة المواطنين، مشيرا إلى أن علينا دفع عجلة الإنتاج ومضاعفة الجهود لتعويض فترة التوقف خلال أزمة فيروس كورونا. 

ووجه مختار لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة الالتزام بالقرارات المنتظمة لاستئناف عمل المقاهي والكافيهات والنوادي وكافة المنشآت التي شملها قرار عودة العمل،وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين .

واشار مختار إلى أن قرار السماح باستقبال المواطنين بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة يشمل عددا من الضوابط المقررة أن تكون ساعات استقبال الجمهور وتحديدًا جلوسهم، من الساعة 6 صباحًا، حتى 10 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، وألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الإستيعابية،وعدم تقديم النارجيلة "الشيشة"، بالإضافة إلى إقتصار العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الإلتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

وأوضح محافظ الدقهلية إلى أن قرارات مجلس الوزراء تنص على الغلق إداريًا للمحال والمنشآت التي تخالف حكم المادتين الثالثة والرابعة من القرار المنظم لعمل المطاعم والمقاهي والكافيهات والمحال التجارية والحرفية والمولات.
محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بعودة تشغيل المقاهي
محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بعودة تشغيل المقاهي
محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بعودة تشغيل المقاهي
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