سلبية المسحة الثانية لـ محمد فاروق لاعب بيراميدز

كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن أنه في إطار المراقبة الصحية الداخلية الصارمة التي يتبعها النادي مع جميع لاعبيه وجميع العاملين به، أجرى النادي مسحة إضافية لصانع ألعابه محمد فاروق للكشف المبكر عن فيروس كورونا.









أوضح هاني سعيد أن النادي في إطار التدابير المشددة والرقابة الذاتية داخل المؤسسة، قرر إجراء مسحة أخرى للاعب وجاءت سلبية تماما وسيشارك بشكل طبيعي في التدريبات مع الفريق استعدادا لاستئناف الدوري.









شدد سعيد على أن النادي يراقب ويتابع كل لاعبيه بمنتهى الدقة والصرامة ويحافظ على جميع الإجراءات الاحترازية للاطمئنان على صحة جميع الأفراد داخل النادي، واختتم بأن الفريق يستعد بكل قوة للمنافسات القادمة.



