وحدات المرور وخدمة الأون لاين .. صفحة أخبار مرور مصر تعرض شكاوى المشتركين

طرحت صفحة أخبار مرور مصر سؤال على المشتركين الصفحة بغرض علاج السلبيات والرد على الشكاوى الخاصة بالتعامل مع وحدات المرور، ومشاكل تجديد الرخص الكترونيا " اون لاين ".





الهدف من طرح تلك التساؤلات معالجة اى شكوى للمواطنين التى تعد ضمن سياسة وزارة الداخلية لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين وتقديم خدمة مميزة لهم ، وهو ما ظهر فى الفترة الاخيرة من خلال العديد من الخدمات الامنية الجديدة لهم .





وجاء نص الاسئلة على الصفحة كتالى :

ياريت كل واحد يقول احسن وحدة مرور تعامل معاها .. واسوء وحدة تعامل معاها من حيث التعامل وسرعه إنهاء الإجراءات لعرض السلبيات والايجابيات على وزارة الداخلية .





كما طرحت صفحة أخبار مرور مصر تسأل أخر للمشتركين فى الصفحة وكان السؤال كتالى .. ( هل فى مشاكل فى تجديد الرخص الكترونيا " اون لاين " .. ياريت الناس تقول تجاربها لطرحها على المسئولين بوزارة الداخلية) وجاءت التعليقات بالسلب والايجاب .





ومن خلال التعاون بين موقع صدى البلد الاخبارى والمسئولين بصفحة أخبار مرور مصر تم الترويج لتلك الشكاوى للعمل على توصيلها وحلها من قبل وزارة الداخلية .





جدير بالذكر ، أن المسئولين عن صفحة أخبار مرور مصر هدفهم تقديم خدمة مميزة للمشتركين فى الصفحة ، من خلال تقديم النشرات المرورية على مدار الساعه ، ورصد اى حوادث او تعطل بالطرق على مستوى الجمهورية لتجنب المواطنين السير فيها وتفادى الزحام ، وابراز حجم الانجازات للمشاريع القومية التى تتعلق بتطوير الطرق والكبارى ، وكذا تقديم خدمة اضافيه بحاله الطقس اليومية .



