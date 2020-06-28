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أخبار البلد

شاهد.. مصري يوجه رسالة تضامنية مع مصر من أمام الأمم المتحدة

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:59 ص
شاهد.. مصري يوجه
شاهد.. مصري يوجه رسالة تضامنية مع مصر من أمام الأمم المتحدة
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سعيد العربي
قال أحد المواطنين المشاركين في الوقفة التضامنية أمام مقر الأمم المتحدة، إن الجالية المصرية في نيويورك تجمعت اليوم أمام مقر الأمم المتحدة لدعم الموقف المصري في قضية سد النهضة، موضحا أن الجالية تقف وتتضامن بكل الأشكال مع وطنها.


وأضاف في فيديو لـ"صدى البلد" أن هذه الأزمة سوف تمر وتتخطاها كما تخطت العديد من الأزمات، وسوف تستعيد حقوقها في مياه النيل.


ونظم عدد من أبناء الجالية المصرية في نيويورك ونيوجيرسي، السبت، وقفة أمام الأمم المتحدة، للتضامن مع مواقف مصر في ليبيا وسد أثيوبيا واحتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.


وشارك المصريون بمختلف فئاتهم العمرية سيدات ورجال وأطفال وشباب في الوقفة وهتفوا "تحيا مصر يحيا السيسي، الإخوان جماعة إرهابية".


وتهدف الوقفة لدعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بسد النهضة وليبيا والأمن القومي المصري والاحتفال بالذكرى السابعة لثورة ٦/٣٠.


ويحرص المصريون في أمريكا على تنظيم وقفات تأييد الدولة المصرية خاصة في المناسبات الرسمية كذكرى ٣٠ يونيو.
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