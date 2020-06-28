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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ ريهام سعيد على السوشيال ميديا

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:45 ص
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الإعلامية ريهام سعيد صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ريهام سعيد قائلة "صباح الخير".

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والجدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة‎.‎

ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي خلال عام 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها ‏بإهانة ‏الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.

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صباح الخير

A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on

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